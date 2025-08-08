Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang der JSG Lutherkicker ein 3:2 (2:1)-Triumph über die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Am Freitag haben sich die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sajjad Gholami für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte jetzt einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. Spieler Nummer 7 traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Caleb Marcellus Dorn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Gholami, Sommer, Müller (46. Sprenger), Kießling, Mateus, Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani), Dorn, Rath, Wagner

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Zuchowski, Pfeiffer (46. Matthey), Tanz, Wolter, Wille (76. Kirsch), Rettig, Rintelmann, Bahn (46. Wünsche), Noth

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20