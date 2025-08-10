Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 302 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt führt in Minute 90+3 mit 2:0

Am Ende des Duells sollte es dem FC Einheit Rudolstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Sven Rupprecht den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+3). Damit war der Sieg der Rudolstädter entschieden. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Riemer (90. Schneider), Frackowiak, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Heß (68. Floßmann), Stelzer, Rühling, Rupprecht (90. Siegel), Krahnert (68. Ensenbach), Schlegel

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (78. Buschke), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Kohl, Salge, Schleicher, Stark, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Schulze, Witte (78. Konieczny), Ilchenko

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302