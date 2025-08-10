Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

In Minute 20 schoss Erik Exner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Doch die gaster gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Gümpel erzielt.

41. Minute SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Viktor Stashenko (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (85. Silla), Nakano, Exner, Schnabel, Hamella, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Jauck, Farkas (46. Wonneberger), Sauer (46. Walter), Seifert (70. Stashenko)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Wolanski, Möhlhenrich, Abdoul Aziz (81. Lerch), Berger, Köhler (73. Fiedler), Jeschke, Gümpel (65. Wilhelm), Gorges, Vogt (81. Pietsch)

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146