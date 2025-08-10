Beim 5:1 gegen Zehlendorf erzielte Malek Fakhro sein erstes Ligator für den HFC. Er traf vom Elfmeterpunkt - mit ausdrücklicher Unterstützung eines Spezialisten.

Mit freundlicher Unterstützung von Fatlum Elezi: Malek Fakhro schießt sein erstes Ligator für den HFC

Malek Fakhro erzielte gegen Zehlendorf sein erstes Ligator für den HFC.

Halle/MZ/FAB - Das 5:1 gegen Hertha Zehlendorf war für den Halleschen FC der erhoffte offensive Knotenlöser. Nach zwei 1:0-Siegen gegen den BFC Dynamo und die Reserve des 1. FC Magdeburg sammelte der Fußball-Regionalligist Selbstvetrauen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Ausgburg am 17. August.