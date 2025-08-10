weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. HFC gegen Hertha Zehlendorf: Fakhro schießt erstes Ligator für den HFC

Beim Sieg gegen Hertha Zehlendorf Mit freundlicher Unterstützung von Fatlum Elezi: Malek Fakhro schießt sein erstes Ligator für den HFC

Beim 5:1 gegen Zehlendorf erzielte Malek Fakhro sein erstes Ligator für den HFC. Er traf vom Elfmeterpunkt - mit ausdrücklicher Unterstützung eines Spezialisten.

10.08.2025, 08:00
Malek Fakhro erzielte gegen Zehlendorf sein erstes Ligator für den HFC.
Malek Fakhro erzielte gegen Zehlendorf sein erstes Ligator für den HFC. (Foto: Imago/Schulz)

Halle/MZ/FAB - Das 5:1 gegen Hertha Zehlendorf war für den Halleschen FC der erhoffte offensive Knotenlöser. Nach zwei 1:0-Siegen gegen den BFC Dynamo und die Reserve des 1. FC Magdeburg sammelte der Fußball-Regionalligist Selbstvetrauen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Ausgburg am 17. August.