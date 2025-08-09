Durchstarter macht Hartmann Konkurrenz War das wirklich Absicht? Das sagt HFC-Flügelwirbler Julien Damelang zu seinem Traumtor gegen Hertha Zehlendorf
Julien Damelang erlebt beim HFC einen Traumstart. Gegen Zehlendorf gelingen ihm vier Torbeteiligungen. Macht er jetzt sogar Fabrice Hartmann seinen Platz streitig?
Aktualisiert: 09.08.2025, 20:02
Halle/MZ - Selbst die Legenden des Halleschen FC, die sich bei jedem Heimspiel auf der Hauptribüne des Leuna-Chemie-Stadions versammeln, rätselten. War dieses Wundertor, vollbracht von einem ihrer Erben unten auf dem Rasen, wirklich Absicht gewesen?