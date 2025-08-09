Julien Damelang erlebt beim HFC einen Traumstart. Gegen Zehlendorf gelingen ihm vier Torbeteiligungen. Macht er jetzt sogar Fabrice Hartmann seinen Platz streitig?

War das wirklich Absicht? Das sagt HFC-Flügelwirbler Julien Damelang zu seinem Traumtor gegen Hertha Zehlendorf

Halle/MZ - Selbst die Legenden des Halleschen FC, die sich bei jedem Heimspiel auf der Hauptribüne des Leuna-Chemie-Stadions versammeln, rätselten. War dieses Wundertor, vollbracht von einem ihrer Erben unten auf dem Rasen, wirklich Absicht gewesen?