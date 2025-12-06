Der FC RSK Freyburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 83: FC RSK Freyburg baut Führung auf 2:0 aus

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Sambu (81. Beyer), Kirchhoff (51. Staupendahl), Mänicke, Pereira Nunes, Kaiser, Schulz, Töpe (81. Illig), Rosenberg (81. Schirner), Großmann, Weise

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Koch, Wanski, Ernst, Franke, Strese, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Kummer, Meißner (33. Cepa)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120