Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 44 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg führt nach 47 Minuten 2:0

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Manga den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. Die Landsberger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Knaut, Scheller, Köhler, Tessmann (56. Rappe), Stryjakowski (75. George), Diallo (80. Knorr), Reuschel, Madalschek, Darmochwal, Hampel

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Moh, Teklay (66. Ali Yusuf), Abdulrahman, Müller (75. Hardt), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Tinto, Zuleger (60. Shuba), Zavoloka, Keunang (77. Halibei)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44