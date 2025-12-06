Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Zörbiger FC und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 2.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Minute 74 Zörbiger FC gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Deidok (19. Moreno Silva), Oertel, Lindemann, Seliger (46. Kleewein), Brenner, Schindler, Gansen, Schmidt, Hempel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (82. Berger), Kaschperk, Jüttner, Schreiber, Böttger, Bielig, Merker, Grünhage, Lindau, Thomas (46. Höher)

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45