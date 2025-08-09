Der Hallesche FC lässt Hertha Zehlendorf keine Chance, ist vor dem Pokalkracher gegen Augsburg Tabellenführer. Was Doppeltorschütze Stierlin dem Team ausgeben will.

Der offensive Knoten platzt: Warum HFC-Trainer Robert Schröder nach dem 5:1 gegen Hertha Zehlendorf aber auch Kritik übte

Niclas Stierlin (M.) war mit seinem Doppelpack ein Mann des Spiels.

Halle/MZ - War es die gute alte Zeit? Oder doch eher die raue? Ansichtssache. Fest steht: Die Sitten im Fußball haben sich verändert. Kettenraucher und Kampftrinker - wie etwa Mario Basler einer war - sind quasi ausgestorben. Niclas Stierlin, defensiver Mittelfeldspieler des Halleschen FC, dachte nach seinem Karrierehighlight daher nicht daran, eine Runde Bier springen zu lassen.