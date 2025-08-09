weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. HFC: Warum Trainer Schröder nach dem 5:1 gegen Zehlendorf auch Kritik übte

Kantersieg in der Analyse Der offensive Knoten platzt: Warum HFC-Trainer Robert Schröder nach dem 5:1 gegen Hertha Zehlendorf aber auch Kritik übte

Der Hallesche FC lässt Hertha Zehlendorf keine Chance, ist vor dem Pokalkracher gegen Augsburg Tabellenführer. Was Doppeltorschütze Stierlin dem Team ausgeben will.

Von Fabian Wölfling 09.08.2025, 19:00
Niclas Stierlin (M.) war mit seinem Doppelpack ein Mann des Spiels.
Niclas Stierlin (M.) war mit seinem Doppelpack ein Mann des Spiels. (Foto: Imago/Lobeca)

Halle/MZ - War es die gute alte Zeit? Oder doch eher die raue? Ansichtssache. Fest steht: Die Sitten im Fußball haben sich verändert. Kettenraucher und Kampftrinker - wie etwa Mario Basler einer war - sind quasi ausgestorben. Niclas Stierlin, defensiver Mittelfeldspieler des Halleschen FC, dachte nach seinem Karrierehighlight daher nicht daran, eine Runde Bier springen zu lassen.