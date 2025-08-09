Kantersieg in der Analyse Der offensive Knoten platzt: Warum HFC-Trainer Robert Schröder nach dem 5:1 gegen Hertha Zehlendorf aber auch Kritik übte
Der Hallesche FC lässt Hertha Zehlendorf keine Chance, ist vor dem Pokalkracher gegen Augsburg Tabellenführer. Was Doppeltorschütze Stierlin dem Team ausgeben will.
09.08.2025, 19:00
Halle/MZ - War es die gute alte Zeit? Oder doch eher die raue? Ansichtssache. Fest steht: Die Sitten im Fußball haben sich verändert. Kettenraucher und Kampftrinker - wie etwa Mario Basler einer war - sind quasi ausgestorben. Niclas Stierlin, defensiver Mittelfeldspieler des Halleschen FC, dachte nach seinem Karrierehighlight daher nicht daran, eine Runde Bier springen zu lassen.