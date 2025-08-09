Eine Niederlage für den VfB 1921 Krieschow besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode mit 1:2 (1:0).

Kolkwitz/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Kolkwitz Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FC Einheit Wernigerode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Benjamin St. Louis den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

72. Minute VfB 1921 Krieschow gleichauf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wernigeroder Mannschaft erzielen (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak (65. Seibt), Pereira Rodrigues (72. Stephan), Knechtel, Hebler, Michalski (72. Antosiak), Gerstmann, Grimm, Zurawsky, Pahlow (90. Wojenmaster), Zizka

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Schmidt, Schlichting (38. St. Louis), Hunter, Farwig (65. Taiwo), Lisowski, Singbeil, Dörnte (78. Liese), Engelhardt (65. Pandyal), Hess

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308