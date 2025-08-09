Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 4:4 (2:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 am Samstag 4:4 (2:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

Minute 12: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Brandenburger zum Zug: Matthias Steinborn schoss und traf in der 26. Minute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Joel Marks schoss und traf in Spielminute 48. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tim Göth traf in der 57. Minute. Unentschieden. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Achilleas Oikonomidis schoss und traf in Spielminute 74. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Göth, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brandenburger zu erlangen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Marks (69. Borval), Hüttig (74. Cabral), Jagupov, Kurti, Arzumanian (84. Emmerich), Oikonomidis, Haese, Bölke (84. Racine)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Steinborn (80. Güllmeister), Samson, Göth, Fron, Plumpe (60. Jupolli), Hellwig (80. Sommer), Mustapha, Ekalle, Kruska, Koschembahr (23. Krüsemann)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118