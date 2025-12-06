Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

Minute 52 SV Höhnstedt und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Elf erzielen (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Balashov, Raase, Folter, Behrend, Matz (89. Schüler), Ruckhardt, Dressel, Rickert, Schauer, Schulz

FC Hettstedt: Honigmann – Krey (75. Svitiukha), Döring, Kemnitz, Bendzko, Stein, Kosko, Mühlenberg, Wienholz (68. Uhlig), Krey, Doberenz (68. Mussin)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96