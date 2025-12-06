Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

1:3 – TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer klaren 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Felix Zech (SV Großgrimma) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).

Minute 45+10 TSV Kickers 66 Gonnatal gleichauf mit SV Großgrimma – 1:1

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Dittmann, Steyer, Paper, Ditscher, Hoffmann (75. Kurotschkin), Omnitz, Stüber, Siebenhüner (75. Hagene), Goldberg (29. Töpfer), Lenzewski (59. Froeschen)

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Weidner, Bauer (90. Palatini), Pillert (46. Ibrahim), Rackowitz (82. Link), Wöpe, Zech, Baum (57. Beqiraj), Göbel, Schneider

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52