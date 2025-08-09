weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Klarer Sieg gegen Hertha Zehlendorf: Doppelpack von Stierlin: Der HFC erobert die Tabellenführung

Nach dem 4:1 gegen Zehlendorf steht der HFC da, wo er qua eigenem Anspruch stehen will: ganz oben in der Regionalliga Nordost. Matchwinner war Niclas Stierlin.

Von Fabian Wölfling 09.08.2025, 15:40
Niclas Stierlin brachte den HFC mit seinem Doppelpack auf die Siegestraße.
Niclas Stierlin brachte den HFC mit seinem Doppelpack auf die Siegestraße. (Foto: Imago/Schulz)

Halle/MZ - Mit einem 5:1 gegen Hertha Zehlendorf hat der Hallesche FC seinen perfekten Start in die Saison der Regionalliga Nordost fortgesetzt. Vor 6.000 Zuschauern, drei davon aus Berlin, waren die Gastgeber im Leuna-Chemie-Stadion klar überlegen.