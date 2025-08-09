Nach dem 4:1 gegen Zehlendorf steht der HFC da, wo er qua eigenem Anspruch stehen will: ganz oben in der Regionalliga Nordost. Matchwinner war Niclas Stierlin.

Niclas Stierlin brachte den HFC mit seinem Doppelpack auf die Siegestraße.

Halle/MZ - Mit einem 5:1 gegen Hertha Zehlendorf hat der Hallesche FC seinen perfekten Start in die Saison der Regionalliga Nordost fortgesetzt. Vor 6.000 Zuschauern, drei davon aus Berlin, waren die Gastgeber im Leuna-Chemie-Stadion klar überlegen.