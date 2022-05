Vor Wiedersehen am Mittwoch: SC Naumburg erinnert sich an Coup gegen HFC

Matthias Krause (r.) wird im Landespokalspiel mit Naumburg 05 am 3. Oktober 2006 gegen den Halleschen FC von Tobias Friedrich gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelt Marc Eschrich zum 1:0. Endstand: 2:1 für die unterklassigen Gastgeber.

Naumburg/Halle (Saale)/MZ - Im Rahmen seiner Sommertour durch die Region spielt der Hallesche FC am Mittwoch beim SC Naumburg (Anstoß 18.30 Uhr).

Und der Landesligist weiß, wie man den HFC besiegt. Das gelang dem Klub 2006, als er den damaligen Oberligisten aus Halle mit 2:1 aus dem Landespokal warf.

SC-Trainer Matthias Krause stand damals selbst auf dem Rasen und war an der Sensation maßgeblich beteiligt. Im MZ-Bericht erinnert er sich an den Coup. Für den Halleschen FC ist es derweil der letzte Auftritt der Saison 2021/22, ab Donnerstag steht für die Profis der Urlaub an.

Gespielt wird am Mittwoch auf dem Sportplatz am Halleschen Anger, Tickets gibt es an der Tageskasse für sechs Euro. Parkplätze sind vor Ort vorhanden.