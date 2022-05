Naumburgs Trainer trifft auf seinen Ex-Club

Naumburg - „Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das würde meine Hüfte schon mal gar nicht mitmachen, und andererseits würde es am Ziel vorbeiführen“, antwortet Matthias Krause auf die Frage, ob er sich denn im Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten HFC (Anstoß ist am Mittwoch, 18.30 Uhr, auf dem Sportplatz Hallescher Anger) noch mal selbst einwechseln wird. Denn eigentlich ist der Trainer des gastgebenden Landesligisten SC Naumburg ja noch fit wie ein Turnschuh. „Diese Partie gegen die Profis aus Halle haben sich unsere Jungs für ihre gute Rückrunde verdient“, meint Krause.

Wobei: Wie man den HFC bezwingt, hätten sich seine Schützlinge von ihm schon auch ein wenig abschauen können. Schließlich gehörte Matthias Krause am Tag der Deutschen Einheit des Jahres 2006 zur Mannschaft der Naumburger SV 05, die auf eben jenem Anger den damaligen Oberligisten im Achtelfinale aus dem Landespokal warf. Bereits nach fünf Minuten holte Krause, der von Tobias Friedrich gefoult wurde, einen Elfmeter heraus, den Marc Eschrich zum 1:0 für den Underdog verwandelte. Eine Viertelstunde später sorgte Martin Schneider nach einem weiten Abschlag seines Keepers Mario Beyer für den umjubelten zweiten Treffer der Naumburger. Der damals von René Müller trainierte HFC konnte durch Jan Eberhardt (43.) nur noch verkürzen, schied aus dem Wettbewerb aus, in dem die 05er unter Gerd Gattner im Viertelfinale dann an Regionalligist 1. FC Magdeburg scheiterten.

2006 einer der Pokalhelden

Für Matthias Krause ist die Partie, die letzte der Hallenser vor der Sommerpause, freilich ein ganz besonderes Spiel. Wie schon Anfang Oktober 2006. Denn der heutige Coach des SCN, der bekanntlich aus 05 und dem Naumburger BC 1920 hervorgegangen ist, trifft auf seinen (einzigen) Ex-Verein. „Ich bin mit sechs Jahren bei einem Schulturnier in der ersten Klasse von HFC-Spähern entdeckt worden. Bis zu meinem Wechsel 2002 nach Naumburg habe ich dann für den Club gespielt. Man sieht also, ich bin kein Wandervogel“, meint der heute 40-Jährige schmunzelnd. Tatsächlich hielt Krause seinem jetzigen Verein auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn die Treue, arbeitet seitdem im Trainerbereich.

Seinen Schützlingen will der frühere Stürmer für die heutige Partie nicht allzu viele Aufgaben mit auf den Platz geben. „Sie können das Spiel ruhig auch genießen. Ich habe nur einen Wunsch: Sie sollen sich nicht abschießen lassen. Eine zweistellige Niederlage würde ich mir nur sehr ungern bieten lassen“, blickt der SCN-Coach voraus. Das Duell mit dem vier Etagen höher um Punkte kämpfenden Kontrahenten ist auch schon so etwas wie ein vorgezogener Saisonabschluss für die Gastgeber. Am kommenden Wochenende sind sie spielfrei, und dann stehen in der Landesliga-Südstaffel, in der sie seit acht Partien ungeschlagen sind, nur noch zwei Begegnungen auf dem Plan.

Anstoß ist 18.30 Uhr

Für das Freundschaftsspiel zwischen Landesligist SC Naumburg und Drittligist HFC am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Hallescher Anger gibt es an der Tageskasse ab 17 Uhr noch Karten zum Preis von jeweils sechs Euro. Nachwuchskicker des SCN, die im Vereinsoutfit erscheinen, erhalten kostenlos Eintritt.

Parkplätze stehen auf der frisch geteerten Fläche an der Halleschen Straße unweit der Zufahrt zum Anger sowie auch auf der nahe gelegenen Pferdekoppel zur Verfügung, teilt der gastgebende Verein mit. Ordner des SCN sowie Mitarbeiter eines hiesigen Security-Unternehmens werden die Gäste vor Ort einweisen. tok