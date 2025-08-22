Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Melms (79. Pathak), Beti, Mahring, Ziesing (77. Schiersch), Rosplesch, Meyer, Nowak, Fischer, Jackisch (62. Hartrampf), Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Schulz (75. Asemerom), Wypior, Buchold, Turk (58. Koch), Freystein, Stechhahn (25. Koch), Beck, Stechhahn (25. Deunert), Hahne, Dübner

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55