Anfang Dezember werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. In Washington, nicht in Las Vegas. Warum Trump bei der Verkündung ein Bild von sich und Wladimir Putin zeigt.

Washington - Den WM-Pokal bekam Donald Trump schon einmal von FIFA-Präsident Gianni Infantino in die Hand gedrückt. „Das ist ein wunderschönes Stück Gold“, schwärmte der US-Präsident im Oval Office und fragte den Fußball-Weltverbandschef: „Darf ich ihn behalten?“

Trump war es vorbehalten, beim gemeinsamen Termin im Weißen Haus zu verkünden: Die Auslosung zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird am 5. Dezember in Washington stattfinden. In der Kultureinrichtung Kennedy Center der US-Hauptstadt werden die Lose gezogen. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird.

Politisch aufgeladen

Wie politisch aufgeladen die Weltmeisterschaft werden könnte - davon gab Trump einen Vorgeschmack. Er zückte ein Foto von sich und Kremlchef Wladimir Putin von dem umstrittenen Alaska-Gipfel zum Ukraine-Krieg.

„Dieser Mann heißt Wladimir Putin, von dem ich ausgehe, dass er kommen wird, je nachdem was passiert“, sagte Trump. Welches Ereignis er genau meint, präzisierte er nicht. In den kommenden Wochen stünden einige Ereignisse an, von denen abhängig sei, ob Putin komme oder nicht. Trump meinte damit die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Sportlich wird Russland bei der WM nicht dabei sein. Seit Beginn des Angriffskriegs ist das Land im Weltfußball suspendiert, das Nationalteam darf damit auch nicht an der Qualifikation teilnehmen.

Wenig später sagte Infantino, man wolle, dass Menschen kommen und die Weltmeisterschaft genießen und Spaß haben. Trump erhielt ein übergroßes Ticket für das Finale als Geschenk überreicht. In Anlehnung an seine Amtszeiten als 45. und 47. Präsident lautet die Ticketnummer 45/47.

Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.

Schon bei der Club-WM in diesem Sommer hatte die FIFA die Nähe zu Trump gesucht - und unter anderem eine Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten im Trump Tower in New York abgehalten.

DFB-Auswahl startet Anfang September in Qualifikation

Neben den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada haben sich bislang zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei. Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst.

Die deutsche Mannschaft startet am 4. September in Bratislava in die Vorausscheidung. Die Qualifikationsgruppe A mit den Gegnern Slowakei, Nordirland und Luxemburg gilt für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Pflichtaufgabe.

Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen - darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Playoff-Spielen. Jene sechs Teilnehmer dürften bei der Auslosung als Platzhalter ausgelost werden.