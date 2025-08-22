Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Coach Dirk Hoffmann aus dem Spiel mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Biederitzer gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Rivalen aus Magdeburg.

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte zweimal Gelb (36.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 45. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ben Wehnert (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Hanke, Irps (55. Hrachowitz), Skrzypszok, Ursu, Karmrodt, Kadriu, Hobohm, Wehnert, Felter

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Abosultan, Jordan, Bolou (46. Rottstock), Ogunjimi, Fatah (60. Aissa Maadoui), Trittel, Viohl (46. Stiebert), Drizari, Qasemi (66. Riemann), Sommerschuh

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22