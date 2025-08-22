Der SC Bernburg hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 1:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Torsten Lange. Der Trainer von Bernburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Yannick Luib traf für den SSC Weißenfels in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Timm Koch erzielt.

SC Bernburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Oha im gegnerischen Tor. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Cedrik Staat den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Bernburg rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Heitzmann, Krüger, Strobach, Schauer, Bichtemann (68. L. Lange), F. Lange, Becker (46. Hilmer), Raeck, Staat, Krishteyn (46. Streithoff)

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Zozulia (84. Kopp), Olajide (74. Purrucker), Raßmann (74. Seemann), Luib (65. Necke), Löser, Koch (65. Lehmann), Koch, Puphal, Dierichen, Schumann

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130