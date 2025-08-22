Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode am Freitag 4:1 (3:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Mischa Hahne (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Mahring, Jackisch (62. Hartrampf), Fischer, Rosplesch, Nowak, Ziesing (77. Schiersch), Melms (79. Pathak), Meyer, Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Beck, Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert), Freystein, Buchold, Hahne, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Koch), Dübner

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55