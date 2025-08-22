Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Freitag setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. 6:0 (1:0) in Hadmersleben: Ganze sechs Bälle hat das Team von David Hinz, die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt, am Freitag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg untergebracht.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Benjamin Welz erzielt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt in Minute 52 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Schon vier Minuten darauf konnte Grüneberg (Hadmersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Welz, Jülich, Herbst, Neumann, Grüneberg, Kegel, Ilse, Fischer, Wolff, Räke

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt, Munzke, Knochen, Abel, Parete, Schmidt, Abel, Zelle, Schipp, Busch

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35