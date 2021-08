Voller Einsatz bringt drei Punkte: Der HFC-Sieg im Liveticker

Terrence Boyd (l.) erzielt hier die 1:0-Führung für Halle in Berlin.

Berlin/Halle (Saale) - Auswärtssieg für den Halleschen FC: Am Freitagabend siegte der HFC zum Auftakt des vierten Drittliga-Spieltags mit 1:0 (1:0) bei Tabellenführer Viktoria Berlin. In einer umkämpften Partie entschied ein Tor von Terrence Boyd am Ende zu Gunsten der Gäste. Hier gibt es das Spiel im Liveticker zum Nachlesen.



LIVETICKER: Viktoria - HFC 0:1 (0:1)



Abpfiff - Das Spiel ist aus, Halle bringt die knappe Führung über die Zeit und siegt mit 1:0 bei Viktoria Berlin. Das war's für heute mit dem Liveticker!

90. Minute - Die Nachspielzeit hat begonnen...

88. Minute - Derstroff kommt für Guttau, auch Schnorrenberg zieht seinen letzten "Joker" der Partie. Noch zwei Minuten plus Nachspielzeit.



88. Minute - Dicke Chance für die Berliner! Nach einem langen Ball behauptet sich Küc im Strafraum und zieht ab - drüber! Kreuzer hat sich noch reingeworfen.

86. Minute - Berlin läuft die Zeit davon, Halle verteidigt weiter aufmerksam und mit hohem Einsatz. Benyamina und Samson prallen mit den Köpfen zusammen und müssen beide behandelt werden. Beide stehen aber Gott sei Dank schon wieder.

82. Minute - Letzter "Joker" bei Viktoria: Sütmer Hovi kommt für Mittelfeldmann Pinckert. Volle Offensive jetzt bei den Gastgebern, was bleibt ihnen auch anderes übrig?

78. Minute - Samson reißt Kayo am Trikot und sieht dafür die Gelbe Karte. Seiffert kommt zum Abschluss, aber das ist alles nicht wirklich gefährlich: Der Ball landet genau in den Armen von Keeper Müller.



76. Minute - Halle hat jetzt große Räume für Konter, spielt diese aber nicht gut aus. So bleibt es hier spannend. Bei Viktoria Berlin kommt dann Seiffert für Cigerci.

73. Minute - Halles Bester in der Offensive, Tom Zimmerschied, wird jetzt ausgewechselt. Shcherbakovski kommt als frische Kraft von der Bank.

71. Minute - Boyd fehlen nur Zentimeter! Guttau haut einen Ball volley quer in den Strafraum, der Torjäger grätscht rein, kommt aber den halben Schritt zu spät. Gute Chance für Halle.

70. Minute - Guter HFC-Konter über Guttau, aber Eberweins Flanke verpasst dann alle Mitspieler. Sah schön aus, war am Ende aber harmlos.

67. Minute - Die spielerische Linie ist bei Halle jetzt etwas dahin, aber der Einsatz stimmt weiterhin. Die Berliner machen das Spiel, ohne so richtig gefährlich zu werden. Aber das kann noch eine lange Abwehrschlacht für den HFC werden, wenn es nicht mehr Entlastung gibt.

62. Minute - Jetzt wechselt auch Halle zum ersten Mal. Herzog geht, offenbar leicht angeschlagen, vom Feld. Titsch Rivero ist neu dabei. 2512 Zuschauer sind heute übrigens in Stadion live dabei.

59. Minute - Der starke Zimmerschied zieht den nächsten Konter auf. Am Ende köpft Boyd dann am Tor vorbei, weil Keeper Krahl unter der Flanke durchsegelt.

58. Minute - Nietfeld klärt eine Flanke und wird dann von Benyamina gefoult. Der HFC-Kapitän steht auf und jubelt wie nach einem eigenen Tor. Der Einsatz stimmt heute wieder.

56. Minute - Muzzicato reagiert beim Tabellenführer mit einem Doppelwechsel. Benyamina und Kayo kommen für Falcao und Theisen in die Partie.

53. Minute - Gute Antwort vom HFC. Zimmerschied flankt gefährlich in den Lauf von Boyd. Der nimmt den Ball direkt und setzt ihn drüber.

52. Minute - Jetzt wird Müller warmgeschossen. Küc vernascht Nietfeld und legt dann quer auf Falcao. Der Torjäger schießt dann aber den HFC-Keeper aus kurzer Distanz an - so bleibt es bei Halles Führung.

51. Minute - Boyd sucht erneut den Abschluss per Flachschuss, wird aber von Lewald noch geblockt. Ausgeglichener Beginn der zweiten Hälfte.

46. Minute - Weiter geht's im Jahn-Sportpark. Ohne personelle Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit - "Halle ist nach Berlin gekommen um nur einen Punkt zu holen, die tun nichts für das Spiel. Es ist heute Abnutzungskampf, da müssen wir fitter im Kopf sein", sagt Ex-HFC-Profi Jopek bei Magenta Sport. So klingt viel Frust über den Rückstand mit, denn so passiv war Halle bislang keineswegs.

Halbzeit - Pause in Berlin, der HFC nimmt die 1:0-Führung mit in die Kabine. In einer ausgeglichenen Partie stach Boyd eiskalt zu - und nun ist der Spitzenreiter gefordert.

43. Minute - Viktoria macht noch einmal Druck und holt einen Eckball raus. Den schlägt Küc dann ins Toraus. Es läuft noch nicht rund bei den Gastgebern.

39. Minute - Puh! Boyd kommt im Zweikampf gegen Jopek klar zu spät und foult den Ex-Mitspieler. Und Boyd hat schon Gelb gesehen. Schiedsrichter Aarnink zeigt sich gnädig und belässt es bei einer Ermahnung...

39. Minute - Der Hinterkopf-Kopfball von Falcao ist kein Problem für Müller im Kasten.

37. Minute - Der HFC macht insgesamt ein gutes Spiel, stellt die Viktoria vor Probleme. Die Offensive der Gastgeber kommt noch nicht auf Touren, weil Halle gut verteidigt. Und vorne hat Boyd schon zugestochen, erstmals liegt der HFC in dieser Saison 1:0 in Führung.

34. Minute - Küc hat mal Platz und zieht aus 24 Metern ab - vorbei. Herzog hatte den Berliner am Ende noch entscheidend gestört.

30. Minute - Weil Boyd das Tor bei den HFC-Fans am Zaun bejubelt hat, zeigt Aarnink ihm die Gelbe Karte. Steht so im Regelwerk, ist aber natürlich Mist.

29. Minute - Toooooor für den HFC! Boyd erzielt das 1:0. Zimmerschied erobert den Ball und steckt in den Strafraum durch, wo Torjäger Boyd lauert und per Flachschuss trifft.



24. Minute - Halle kontert, aber Pinckert stoppt Guttau mit einem Foul. Das gibt die erste Gelbe Karte der Partie. Und die zweite gleich hinterher, weil Kreuzer offenbar gemeckert und zu energisch die Rote Karte gefordert hatte.

23. Minute - Müller muss erneut retten! Nach der Ecke unterläuft Boyd fast ein Eigentor, aber der Keeper taucht ab und klärt.

22. Minute - Wieder das Außennetz! Becker lässt Kreuzer ganz alt aussehen und hält mit links drauf, Müller lenkt den Ball noch am Kasten vorbei. Starke Parade, aber Berlin wird jetzt stärker.

19. Minute - Ein schlimmer Ballverlust von Samson leitet die erste Berliner Chance ein. Viktoria spielt schnell nach vorne, am Ende trifft Küc das Außennetz. Solche Einladungen darf der HFC nicht häufig aussprechen, sonst rappelt es bald im Kasten.

16. Minute - Trainer Schnorrenberg hat vor Anpfiff den Torwartwechsel beim HFC erklärt. Warum heute Müller statt Schreiber spielt, lesen Sie hier.

14. Minute - Pech für den HFC! Zimmerschied zieht von rechts nach innen und zieht dann mit links ab. Der Ball klatscht an den linken Außenpfosten, da wäre Keeper Krahl machtlos gewesen.

12. Minute - Viktorias Trainer Muzzicato schickt schon jetzt alle Ersatzspieler zum Aufwärmen. Das dürfte aber nicht an der Leistung der Spieler auf dem Platz liegen. Da zeigen alle Einsatz und neutralisieren sich fußballerisch aktuell.

10. Minute - Ein langer Ball findet Boyd, der dann flach in den Strafraum passt. Dort steht aber nur ein Berliner, der klären kann. Wir warten weiter auf die erste Torchance der Partie.

8. Minute - Reichlich Stückwerk zu Beginn. Aber die mitgereisten HFC-Fans übernehmen gleich mal akkustisch das Kommando.

5. Minute - Jopek schlägt eine erste Ecke der Berliner in den HFC-Strafraum. Aber die ist flach auf den kurzen Pfosten und kann einfach geklärt werden.

Anpfiff - Los geht's in Berlin, der Ball rollt!

Vor dem Spiel - Gleich geht's los, Halle spielt in den schwarzen Trikots, Berlin in weiß.

Vor dem Spiel - Dass Kastenhofer in der Abwehr den Vorzug vor Otto bekommt, begründet Trainer Schnorrenberg bei Magenta Sport mit dessen Schnelligkeit: "Das Tempo brauchen wir bei der Kontersicherung gegen diesen Gegner."

Vor dem Spiel - Noch 25 Minuten bis zum Anpfiff im Jahn-Sportpark, Zeit für einen Blick auf den Schiedsrichter. Arne Aarnink heißt der gute Mann, ist 36 Jahre alt und kommt aus Nordhorn. Aarnink debütierte jüngst in der Bundesliga und ist in der 2. Bundesliga und der 3. Liga längst ein alter Hase. Der HFC hat unter der Leitung eine positive Bilanz (drei Siege, zwei Niederlagen, ein Remis). Zuletzt siegte Halle vor knapp zwei Jahren unter Aarnink 1:0 gegen Hansa Rostock.



Vor dem Spiel - Die Startelf von Viktoria Berlin wollen wir nicht unterschlagen: Krahl - Menz, Kapp, Lewald - Pinckert, Jopek, Theisen, Becker - Küc, Cigerci - Falcao. Das ist exakt die Startelf, die in der Vorwoche mit 4:0 gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Es gab keinen Grund für Wechsel für Trainer Muzzicato.



Vor dem Spiel - Auf der HFC-Bank sitzen heute Schreiber, Otto, Griebsch, Titsch Rivero, Halangk, Derstroff, Shcherbakovski und Bierschenk. Routinier Titsch Rivero schafft es aktuell trotz der Personalnot nicht in die erste Elf.

Vor dem Spiel - Trainer Schnorrenberg scheint noch kein rechtes Vertrauen in Zugang Otto zu haben, der auch heute trotz großer Abwehrsorgen auf der Bank sitzt. Dafür darf Kastenhofer mal von Beginn an ran. Im Mittelfeld bekam zudem Guttau den Vorzug vor Derstroff. Pikant: Schon am vierten Spieltag gibt es zudem den Torwartwechsel von Schreiber auf Müller, dabei hatte die RB-Leihgabe bislang nicht gepatzt.



Vor dem Spiel - Genug der Spekulation, hier kommt die echte HFC-Startelf für den heutigen Abend: Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson - Zimmerschied, Herzog, Eberwein, Guttau - Boyd.

Vor dem Spiel - Wie könnte denn heute die Startelf aussehen? Wir wagen mal die Prognose: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Otto, Landgraf - Samson, Titsch Rivero - Zimmerschied, Eberwein, Derstroff - Boyd. Möglich wäre auch die etwas offensivere Variante mit Herzog statt Titsch Rivero im Mittelfeld, wie zuletzt gegen Braunschweig erprobt. Guttau oder Shcherbakovski wären zudem Alternativen für die Flügel.

Vor dem Spiel - Für Björn Jopek ist es heute eine besondere Partie, der Berliner trifft mit der Viktoria schließlich auf seinen Ex-Klub HFC. Zur Erinnerung: Der Mittelfeldspieler wäre 2020 gerne in Halle geblieben, doch plante der Verein anders. Was Jopek heute dazu sagt und wie es ihm seitdem ergangen ist.

Vor dem Spiel - Ein Blick aufs Personal: Ohne Sieben geht der HFC in den vierten Spieltag. Zu den Langzeitpatienten Toni Lindenhahn, Jannes Vollert, Fabian Menig und Sören Reddemann gesellen sich seit Montag auch noch Kebba Badjie und Janek Sternberg. Auch Justin Eilers fällt weiter aus. Was bedeutet, dass Trainer Florian Schnorrenberg nur noch 18 Spieler zur Verfügung hat - inklusive der Youngster Lukas Griebsch und Tom Bierschenk.



Vor dem Spiel - Für Ärger im Vorfeld sorgten die Eintrittspreise im Jahn-Sportpark, die den HFC-Fans deutlich zu hoch sind. Rund 1800 Zuschauer dürfen heute live dabei sein.

Vor dem Spiel - Zur Ausgangslage: Aufsteiger Viktoria Berlin hat alle seine Spiele gewonnen und führt mit makellosen neun Punkten die Tabelle an. Der HFC hat in der kurzen Saison schon alles erlebt: Sieg, Remis, Niederlage, wobei der Trend zuletzt negativ war: Das Heimspiel am Montag ging mit 0:2 gegen Braunschweig verloren.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 17.30 Uhr legen wir hier los mit unserem Ticker.