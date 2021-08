„Eine Frechheit“: HFC-Fans kritisieren Viktoria Berlin für Eintrittspreise

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark trifft der HFC am Freitagabend in der 3. Liga auf Tabellenführer Viktoria Berlin.

Halle (Saale)/MZ - 17 Euro sind dann doch zu viel: Die aktive Fanszene des Halleschen FC hat am Mittwoch in einer Stellungnahme die Eintrittspreispolitik vieler Vereine in der 3. Liga öffentlich kritisiert.

Aufhänger ist das anstehende HFC-Auwärtsspiel bei Viktoria Berlin am Freitagabend (19 Uhr im Liveticker). 17 Euro sollen Gästefans für ein Ticket bezahlen. Hintergrund: Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark besteht nur aus Sitzplätzen, weshalb der Aufsteiger auch Sitzplatz-Preise aufruft.

„Eine Frechheit, welche wir hiermit öffentlich ankreiden. Wir halten einen derart hohen Preis für Gästefans in der dritten Liga für nicht verhältnismäßig!“, schreiben die Ultras der Saalefront und die „HFC-Fankurve“ bei Facebook: „Es ist ein großer Dorn in unseren Augen, dass diverse Vereine in Liga 3 offenbar die bedingungslose Treue der Fans auszunutzen versuchen, um beim Eintrittsgeld ein paar Extra-Euro zu generieren.“

3. Liga: HFC-Fans kritisieren hohe Catering-Preise

Auch beim Catering sei das Maß inzwischen verlorengegangen. „4,50 Euro für ein Getränk, über 3 Euro für eine Wurst – wo soll das noch alles hinführen?“, schreiben die Fans und fordern: „Fußball muss bezahlbar sein - und bleiben!“ Zu einem Boykott der Fan-Reise nach Berlin wurde aber nicht aufgerufen.

Der Fall Viktoria Berlin ist für die Fans aber nur ein weiterer von vielen. Daher ist die Forderung der HFC-Anhänger eine generelle: „Zum Fußball in ein Stadion zu gehen muss für jeden Menschen ein finanziell erschwingliches Vergnügen sein, natürlich auch in der dritten Liga! Wir fordern faire, verhältnismäßige Eintrittspreise und haben schon jetzt ein paar Ideen parat, wenn kein Entgegengekommen erfolgt!“