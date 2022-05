Torsten Ziegner ist zurück! Ex-HFC-Trainer ist jetzt Konkurrent im Abstiegskampf

Duisburg/sid/MZ/bbi - Torsten Ziegner ist zurück in der 3. Liga - und im Endspurt der Saison 2021/22 auch gleich ein direkter Konkurrent des Halleschen FC im Kampf um den Klassenerhalt. Der vom Abstieg bedrohte Drittligist MSV Duisburg Ex-HFC-Coach Ziegner als neuen Chefcoach verpflichtet.

Hagen Schmidt, bisheriger Trainer des MSV, wurde zugleich freigestellt. Auch Schmidt hat eine HFC-Vergangenheit, er leitete einst den Nachwuchsbereich in Halle.

Die Zebras reagierten damit auf die jüngste Talfahrt mit Niederlagen gegen 1860 München (0:6) und Waldhof Mannheim (1:3). Der Vorsprung des MSV auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch zwei Punkte, in der Tabelle steht der Klub (Platz 15) noch hinter Halle (13.).

Torsten Ziegner schwört den MSV auf Abstiegskampf-Endspiele ein

„Ich bin froh, dass ich hier bei diesem tollen Verein bin“, sagte Ziegner in einer Videobotschaft an die MSV-Fans bei Twitter: „Wir haben zwei Spiele zu bestreiten, wo es gilt, alles in die Waagschale zu werfen und am Ende glücklich in die Sommerpause zu gehen. Dafür werde ich alles tun!“ Am letzten Drittliga-Spieltag muss Duisburg beim SC Verl ran, der aktuell den letzten vakanten Abstiegsplatz belegt: Es könnte ein Endspiel werden.

Hagen Schmidt war erst am 18. Oktober 2021 als Nachfolger von Pavel Dotchev nach Duisburg geholt worden, blieb an der Wedau aber erfolglos: Sein Punkteschnitt liegt bei 1,13. Dazu blamierte sich der MSV - ähnlich wie zuvor der HFC - jüngst mit einer Niederlage im Landespokal.

„Angesichts der zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse und der negativen Tendenz in den Auftritten mussten und wollten wir in der aktuellen Situation, aber auch mit Blick auf die neue Spielzeit handeln“, sagte Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV.

Torsten Ziegner unterschrieb langfristig und ligenunabhängig beim MSV Duisburg

Nachfolger Ziegner, der im Oktober nach nur elf Spielen mit einem einzigen Sieg bei den Würzburger Kickers entlassen worden war, wird den MSV erstmals am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg II trainieren. „Mit Torsten Ziegner haben wir einen Coach gewinnen können, der seine Teams sofort mitzunehmen versteht und schnell ein Feuer entfacht“, sagte Heskamp. Ziegner (44) erhält einen für alle Ligen gültigen Vertrag bis 2024.

Heskamp kennt Ziegner noch aus gemeinsamen HFC-Zeiten. 2018 formten beide eine Mannschaft, die im Sommer 2019 nur knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste. Eine Saison später - am 24. Februar 2020 - musste Ziegner dann wegen Erfolglosigkeit gehen, nachdem die Mannschaft nach starkem Saisonstart bis in die Abstiegszone abgerutscht war.