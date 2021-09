Soforthilfe für den HFC? Zehn vereinslose Profis, die ins Profil passen

Halle (Saale)/MZ - Dem Halleschen FC gehen langsam die Spieler aus. Weil das Verletzungspech einfach nicht enden will, ist der Kader schon stark ausgedünnt, vor allem defensiv fehlen Trainer Florian Schnorrenberg die Alternativen. Das Transferfenster ist seit Ende August geschlossen, so bleibt dem HFC nur der Blick auf derzeit vereinslose Profis.

Klar ist: Sportdirektor Ralf Minge hält die Augen offen nach Verstärkungen. Und tatsächlich gibt der Markt einige auch finanziell realistische Optionen her für Klubs wie den Halleschen FC. Ein Überblick über zehn Kandidaten, die aktuell ohne Klub sind und beim HFC ins Profil passen würden.

Lukas Boeder (24 Jahre, Rechtsverteidiger)

Im Sommer trennten sich die Wege und HFC und Boeder, weil Halle hinten rechts mit Niklas Kreuzer plante. Boeder orientierte sich erfolglos Richtung 2. Bundesliga und 3. Liga, ist aktuell ohne Klub. Beim HFC hat sich der Bedarf aber inzwischen geändert: Hinten rechts fehlt ein Ersatz für Kreuzer und in der Innenverteidigung, wo Boeder ebenfalls schon reichlich Erfahrung hat, ist das Personal ebenso knapp. Eine Rückholaktion könnte für beide Seite sinnvoll sein.

Hendrik Hansen (26 Jahre, Innenverteidiger)

Wegen vieler Verletzungen kam Hansen in seinen vier Jahren bei den Würzburger Kickers lediglich auf 51 Spiele, zuletzt 13 davon in der 2. Bundesliga. Der gebürtige Wolfsburger kann innen auf beiden Positionen spielen und wäre eine erfahrene Alternative für die HFC-Youngster Otto und Kastenhofer.

Marco Hartmann (33 Jahre, Innenverteidiger)

Die große Frage bleibt: Ist Hartmann fit genug für eine Saison in der 3. Liga? In Dresden hatte man Zweifel und gab dem Ex-Kapitän keinen neuen Vertrag, nun ist er vereinslos. Von seiner Klasse her ist er eine Verstärkung für viele Teams, seinen Ex-Klub HFC trägt Hartmann zudem noch im Herzen. Dass er auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, macht ihn sogar noch etwas interessanter.

Maurice Hehne (24 Jahre, defensives Mittelfeld)

Einer aus der Kategorie „den Kader tiefer machen“. Der gebürtige Sachse kickte schon in Jena in Zwickau, wo er zuletzt aber keine große Rolle mehr spielte. Hehne ist defensiv variabel einsetzbar und kennt die 3. Liga aus mehr als 40 Spielen sehr gut.

Wilson Kamavuaka (31 Jahre, defensives Mittelfeld)

Der Kongolese ist ein echter Abräumer: Groß, körperlich stark, eine echte „Kante“. Vom Typ ähnelt er damit durchaus Louis Samson. Zuletzt kickte der in Düren geborene Kongolese für den MSV Duisburg und bewies dort seine Drittligatauglichkeit. Kamavuaka bringt zudem die Erfahrung aus der 2. Bundesliga und Österreichs erster Liga mit.

Jan Löhmannsröben (30 Jahre, defensives Mittelfeld)

Nach seiner Vertragsauflösung bei Hansa Rostock gibt es viele Gerüchte um den robusten Abräumer. Eine Spur führt nach Halle, eine andere zu Viktoria Köln. Kein Wunder, denn der gebürtige Kasseler kommt auf 175 Drittliga-Partien für diverse Klubs, darunter auch FCM und Kaiserslautern.

Niklas Tarnat (23 Jahre, defensives Mittelfeld)

Ein großer Name gefällig? Der Sohn von Ex-Bayern-Star Michael Tarnat wartet noch auf den Durchbruch. Ausgebildet in der FCB-Jugend, kickte er zuletzt für Hannover 96 – allerdings überwiegend in der Regionalliga-Reserve. Für Tarnat Junior wäre der Sprung in die 3. Liga eine Herausforderung, um seine Karriere neu anzuschieben.

Stipe Vucur (29 Jahre, Innenverteidiger)

Den HFC verließ der Abwehrchef im Sommer ablösefrei Richtung Rumänien, wo aber nach nur drei Partien sein Vertrag aufgelöst wurde. Finanziell mag sich der dreimonatige Abstecher nach Bukarest gelohnt haben, sportlich sicherlich nicht. Vucur kennt Halle und das aktuelle Team noch sehr gut, würde also kaum Eingewöhnungszeit benötigen.

Robin Ziegele (24 Jahre, Innenverteidiger)

Dass der 24-Jährige ohne Klub ist, darf durchaus überraschen. Immerhin kam der Innenverteidiger in der Vorsaison noch auf 15 Zweitliga-Partien für Eintracht Braunschweig. Dazu kommen 20 Drittliga-Spiele und reichlich Einsätze in der Regionalliga. Dass Ziegele auch rechts hinten verteidigen kann, ist ein weiteres Plus des ehemaligen Junioren-Nationalspielers.

Patrick Ziegler (31 Jahre, Innenverteidiger)

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er mit dem SC Paderborn: Die Aufstiege in die 2. Bundesliga und Bundesliga erlebte er als Stammkraft mit, anschließend kickte er noch für den 1. FC Kaiserslautern. Nach drei Jahren in Australien ist Ziegler vereinslos auf dem Markt. Seine Bilanz dürfte für Klubs interessant klingen - auch wenn seine beste Zeit nun schon länger zurückliegt: 27 Bundesliga-Spiele, 102 Mal 2. Bundesliga und 52 Mal 3. Liga.