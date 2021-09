Diese vereinslosen Torhüter könnte der HFC jetzt verpflichten

Halle (Saale)/MZ - Plötzlich hat der Hallesche FC ein Torwartproblem. Oder konkreter: Einen Engpass. Denn durch die schwere Verletzung von Sven Müller steht in den kommenden Wochen und Monaten nur noch Tim Schreiber zur Verfügung.

Zwar hat die Leihgabe von RB Leipzig seine Klasse schon bewiesen und ist ein fast ebenbürtiger Ersatz für Müller. Aber was passiert, wenn sich Schreiber verletzt oder eine Sperre einhandelt? Dann müsste der HFC einen A-Jugendlichen in den Kasten stellen.

Entsprechend sondiert der Klub den Markt nach eine vereinlosen Lösung. Wir zeigen, welche Kadidaten zu haben sind.

Felix Wiedwald (31 Jahre, Marktwert 400.000): Für HFC-Zwecke als Nummer drei ist er sicherlich überqualifiziert. Wiedwald spielte 73 Mal in der Bundesliga, 62 Mal in der zweiten Liga und 39 Mal in der 3. Liga für Werder Bremen, MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt. Zuletzt trainierte er in Bremen mit.

Daniel Mesenhöler (26 Jahre, 250.000): 18 Mal stand der Keeper in der 3. Liga im Kasten, dazu kommen noch 41 Zweitliga-Partien für Union Berlin und den MSV Duisburg. Die Rolle als Nummer drei in Halle wäre sicherlich nicht sein Traum, aber eine gute Alternative zur Vereinslosigkeit.

Fabian Giefer (31 Jahre, 225.000): Für Leverkusen, Schalke und Augsburg hielt Giefer schon in der Bundesliga, aber das ist lang her. Zuletzt wurde er bei den Würzburger Kicker aussortiert. Mit 31 Jahren bringt er viel Erfahrung mit – allerdings stand er nie in der 3. Liga im Tor, dabei aber fast 100 Mal in den Bundesligen.

Matthias Hamrol (27 Jahre, 200.000): Der Deutsch-Pole kam schon ganz schön rum in seiner Karriere, Stammkeeper in einer deutschen Profiliga war er aber noch nicht. Daher könnte er sich vielleicht eher mit der Rolle als Ersatzmann in Halle anfreunden. Stand zuletzt in Wiesbaden unter Vertrag, war davor in den Niederlanden und Polen aktiv.

Kai Eisele (26 Jahre, 175.000): Kommt ein alter Bekannter zurück? Im Sommer musste Eisele gehen, weil der HFC mit Sven Müller und Tim Schreiber plante. Seither ist der Keeper vereinslos, soll zuletzt beim Karlsruher SC mittrainiert haben. Vorteil Eisele: Er kennt Trainer, Mitspieler und Umfeld in Halle. Aber tut er sich den Job als Nummer drei noch einmal an?

Philipp Heerwagen (38 Jahre, 50.000): Mehr Erfahrung geht kaum: In seiner langen Karriere spielte Heerwagen für Unterhaching, Bochum, St. Pauli, Ingolstadt und zuletzt Sandhausen. 161 Zweit- und 33 Bundesligaspiele sind seine Bilanz. Die 3. Liga kennt er noch nicht, mit seinen inzwischen 38 Jahren könnte eine Reservistenrolle hinter dem hochtalentierten Schreiber durchaus eine Option sein.

Korbinian Müller (30 Jahre, 50.000): 2018 zog den Stammkeeper der SpVgg Unterhaching in die 2. Bundesliga zum FC St. Pauli – seitdem stagnierte die Karriere. Am Millerntor kam Müller lediglich ein Mal zum Einsatz, was angesichts seiner zuvor 115 Drittliga-Spiele schon ernüchternd war. Zuletzt war es ruhig um den Keeper geworden, der nun schon seit gut einem Jahr ohne Verein ist.