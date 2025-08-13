Der Hallesche FC empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Augsburg. Gelingt eine Sensation, winkt viel Geld. Welche großen Auswirkungen das haben würde.

So viel Geld winkt dem HFC bei einer Sensation gegen Augsburg

Der Hallesche FC hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokal.

Halle/MZ - Arminia Bielefeld hat den Traum gelebt, der 1. FC Saarbrücken auch. Rot-Weiss Essen oder die Sportfreunde Lotte ebenfalls. All diese Vereine haben es in jüngerer Vergangenheit geschafft, als Vereine unterhalb der Bundesligen im DFB-Pokal mindestens bis ins Viertelfinale vorzudringen. Auch der Hallesche FC hofft vor der Erstrundenpartie gegen den FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) auf einen Coup.