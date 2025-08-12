Der Hallesche FC bereitet sich intensiv auf das DFB-Pokal-Duell mit dem FC Augsburg vor. Welche personelle Fragezeichen es aber gibt.

Halle/MZ/FAB - Die Vorbereitungen auf den Pokalkracher gegen den FC Augsburg sind beim Halleschen FC längst angelaufen. Am Dienstagvormittag stapelten sich etwa vor dem Leuna-Chemie-Stadion Paletten mit Banden und Bannern in der grünen Optik des DFB-Pokals. Das Stadion muss bis Sonntag (18 Uhr/Sky) entsprechend umgestaltet werden.