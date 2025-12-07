Der HFC hat statistisch die meisten Offensivaktionen aller Teams der Regionalliga, Fatlum Elezi sogar die meisten Abschlüsse. Warum also trifft das Team zuletzt kaum?

Eine seiner zwei Chancen in Berlin hatte Fatlum Elezi (l.) per Freistoß. BFC-Keeper Nicolas Ortegel parierte.

Berlin/Halle/MZ. - Am Ende bemühte Robert Schröder Ailton. Denn wenn jemand Expertise im Toreschießenwollen hat, dann ja wohl der kultige Ex-Stürmer, der Werder Bremen einst zur deutschen Meisterschaft geführt, insgesamt über 100 Treffer in der Bundesliga erzielt hat. „Ailton“, sagte Schröder als Trainer des Halleschen FC nach dem 1:1 beim BFC Dynamo am vergangenen Freitag also, „hat einmal gesagt: Lieber eine Chance vergeben, als gar keine haben.“