Plötzlich ist Jonas Marx Torjäger in der Regionalliga: Die erstaunliche Saison des ehemaligen HFC-Talents

Eilenburg/MZ - Aktuell sind es FritzBoxen, also die Schaltzentralen der Heimnetzwerke, die durch die Hände von Jonas Marx gehen. „Vorher waren es vor allem Handys“, erzählt der Stürmer des FC Eilenburg über seinen Nebenjob bei einem Sponsor des Fußball-Regionalligisten. 20 Stunden in der Woche arbeitet er bei einem Aufbereiter für Elektronik, ohne, wie der 20-Jährige gesteht, ein explizites technisches Know-how mitzubringen. „Das klingt auch alles komplizierter als es ist. Große Reparaturen übernehmen andere“, sagt Marx, dessen Kernaufgabe in Eilenburg eh eine andere ist.