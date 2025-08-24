Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der SG Dessau/Kochstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 31 Fans mit 0:3 (0:2) gegen den 1. FC Lok Stendal geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Tischer. Der Trainer von Dessau musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Stendal beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). Elias Wolff traf für den 1.FC Lok Stendal in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein (28.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Stendal noch einen drauf setzen: In der zweiten Minute wurde das zweite Tor durch Volodymyr Bordizhenko erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

47. Minute: SG Dessau/Kochstedt 0:2 im Hintertreffen

In der 64. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Wolff, den Ball erneut ins Netz zu befördern (80.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Dessauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky (63. Khan), Fülla, Dujakovic, Seidler (35. Alhamwi), Haseloff, Krieg, Saalmann (82. Karbath), Spielau, Täubrecht (50. Panzer), Becker

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann (80. Salem Merso), Lauck, Korbani (31. Lohmann), Völzke, Stoll, Wolff, Mohamed, Bordizhenko (61. Paschke), Vinzelberg, Ziekau

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31