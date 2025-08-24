Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 11:0 (5:0) fegte die Mannschaft des VfB 1906 Sangerhausen den FSV Barleben 1911 am Sonntag vom Platz.

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Barleben überlegene elf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 11:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Sixten-Conner Bärwolf traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Theo Schremmer (20.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 20. Minute

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 11:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Halle, Ruppe (52. Pfaff), Bühling, Schütz (69. Zarkua), Ehrich (55. Nicolai), Grenzebach (59. Schoder), Buchhorn, Schremmer (67. Schweigert), Lange

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller (61. Winter), Resch, Korbginski, Leon (55. Wosahlo), Meyer, Fromme, Günther, Hoffmann, Schröter, Teubner (61. Altergott)

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47