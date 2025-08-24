Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der SG Dessau/Kochstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 31 Fans mit 0:3 (0:2) gegen den 1. FC Lok Stendal geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Tischer. Der Trainer von Dessau musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Stendal beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). Elias Wolff traf für den 1.FC Lok Stendal in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb (28.). Die Stendaler legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Volodymyr Bordizhenko der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

SG Dessau/Kochstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 47. Minute

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wolff den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Die Dessauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg, Seidler (35. Alhamwi), Saalmann (82. Karbath), Becker, Hajowsky (63. Khan), Spielau, Fülla, Dujakovic, Täubrecht (50. Panzer), Haseloff

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke, Vinzelberg, Stoll, Korbani (31. Lohmann), Lagemann (80. Salem Merso), Bordizhenko (61. Paschke), Ziekau, Lauck, Mohamed, Wolff

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31