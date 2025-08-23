Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber SV Blau-Rot Coswig gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Coswig/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Christos Paschos (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz (42.).

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Tim Schölzel den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Coswiger Team erzielte (90.+3). Die Coswiger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Plotz (46. Kappel), Warnecke, T. Schölzel, M. Ziem (84. Giese), Schmidt, Körnicke, Schaaf (61. Körner), Bergt, Guroll (61. N. Schölzel)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Paschos, Ersed, Hulovych, Tale (70. Hänisch), Gentil Da Cunha, Synovyd, Richter, Rocktäschel, Kunyk, Shaba

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85