Der SV Einheit Bernburg erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 50 Fußballfans einen klaren 5:3 (4:1)-Sieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tyler Kumbu (21.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Alexander Michl traf in Spielminute 46. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hein versenkte den Ball in der 61. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Linus Gebauer den Ball über die Torlinie bugsierte (62.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Halberstädter aber nicht mehr wettmachen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Einheit Bernburg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Köhler, Lorenz, Zavatta, Rothmann, Kommritz, Kumbu, Münzer, Krug, Kersten

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Henning, Hotopp, Hartmann, Roßmann, Holstein, Camara, Richter, Michl, Herbst, Natow

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50