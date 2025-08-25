Der Zugang ist bei den Rot-Weißen auf und neben dem Platz schnell zu einer wichtigen Größe geworden. Warum er dafür auch kein Trainer-Liebling sein muss.

Das macht Mittelfeldantreiber Fatlum Elezi beim Halleschen FC so einzigartig

Fatlum Elezi ist beim Halleschen FC schnell zu einem wichtigen Faktor geworden.

Erfurt/Halle/MZ. - Fatlum Elezi steht zu seinen Wurzeln. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC ist zwar im Profi-Geschäft angekommen, auf dem Weg dorthin im Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden geformt worden. Die für Fußballer typischen Phrasen sind aber nicht seine Sache. „Das nächste Spiel ist immer das schwerste“? Nicht mit Elezi!