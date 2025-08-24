Burim Halili kehrt im Topduell gegen Erfurt in die Startelf zurück, hat erst Pech – und wird dann der gefeierte Held. Warum er sinnbildlich für den HFC-Sieg steht.

Burim Halil köpft in der Nachspielzeit zum Sieg für den Halleschen FC gegen Rot-Weiß Erfurt ein.

Erfurt/MZ. - Burim Halili beugte sich ein wenig nach vorne und deutete mit der Hand auf seinen Kopf. Der Verteidiger des Halleschen FC wollte mit seiner Mimik verdeutlichen: „Das Tor, das war auch mit dem Kopf.“ Im März 2024 hatte Halili, damals noch im Dress von Carl Zeiss Jena, im Derby gegen Rot-Weiß Erfurt per Kopf das 1:0 erzielt – am Ende stand ein 3:1-Sieg.