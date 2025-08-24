Der Dessau-Roßlauer HV hatte in der ersten Runde Drittligist Tus Vinnhorst 31:28 bezwungen. Nächster Gegner ist der amtierende Champions-League-Sieger.

Im Frühjahr war der SCM schon einmal in Dessau und trug hier ein Champions-League-Spiel aus. Nun kehren die Magdeburg im Pokal in die Anhalt Arena zurück.

München/Dessau/MZ. - Traumlos für den Dessau-Roßlauer HV: Der Zweitligist bekommt es in der zweiten Runde des DHB-Pokal mit Champions-League-Sieger SC Magdeburg zu tun. Das hat am Sonnabend die Auslosung im Rahmen des Super Cups in München ergeben. Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold zog dort die Lose.

Der Dessau-Roßlauer HV hatte in der ersten Runde Drittligist Tus Vinnhorst 31:28 bezwungen. Nach einer Reform des DHB-Pokals steigen die Erstligisten in der zweiten Runde ein.

Genauer Termin für das Pokalspiel zwischen dem DRHV und dem SC Magdeburg muss erst noch festgelegt werden

Die Begegnungen der zweiten Runde werden eigentlich zwischen dem 30. September und 2. Oktober ausgetragen. Da die Magdeburger jedoch parallel bei der Klub-WM teilnehmen, wird das Spiel zu einem späteren Termin ausgetragen.Der genaue Spieltermin sowie die Anwurfzeit werden zeitnah bekanntgegeben.

Der Sieger der Partie zieht ins Achtelfinale ein, das am 5./6. November ausgetragen wird. Ab dieser Runde greifen auch die drei Top-Teams der letzten Ausgabe des Pokalwettbewerbs ins Geschehen ein - Pokalsieger THW Kiel, Vize-Pokalsieger MT Melsungen und der drittplatzierte HBW Balingen-Weilstetten.

„Wir freuen uns auf die Aufgabe in Dessau. Das ist ein schönes Sachsen-Anhalt-Derby, das wir natürlich gewinnen und somit das Achtelfinale erreichen wollen“, erklärte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt, der in der vergangenen Saison noch mit dem SC Magdeburg auf die Anhalt Arena ausgewichen war, als die heimische GETEC Arena beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League besetzt war. Magdeburg hatte das Spiel in Dessau mit 30:26 gewonnen. „Der Verein hat uns zuletzt in der Champions League unterstützt“, erklärte Schmedt, „vielleicht können wir uns jetzt als attraktives Heimlos samt ausverkaufter Kulisse revanchieren.“