Vinnhorst/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat die erste Runde im DHB-Pokal überstanden. Das Team vom neuen Trainer Vanja Radic gewann am Freitagabend bei Drittligist TuS Vinnhorst mit 31:28.

„Arbeitssieg!“, urteilte der Verein auf der eigenen Facebook-Seite. „Nach Schwierigkeiten in der Chancenverwertung im zweiten Abschnitt bringen starke Einzelaktionen in der entscheidenden Phase den Sieg.“ Das fasst den Auftritt in der Fremde gut zusammen.

Der Dessau-Roßlauer HV hatte zur Halbzeit mit 17:13 und kurz vor Schluss mit 28:24 vorn gelegen. Beim 29:27 (59.) musste man trotzdem noch einmal etwas zittern. Yannick Danneberg mit dem 30:27 machte dann in der Schlussminute alles klar.

Die erfolgreichsten Torschützen waren Fritz Haake und Marcel Nowak mit je sechs Treffern. Yannick Danneberg erzielte fünf Tore.

Die zweite Runde im DHB-Pokal wird Ende September, Anfang Oktober gespielt. Dann sind auch die Erstligisten dabei.