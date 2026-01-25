Erstmals seit Ende September verliert Newcastle United ein Heimspiel in der Premier League. Daran kann auch ein DFB-Stürmer nichts ändern.

Newcastle - Auch der eingewechselte Nick Woltemade hat die erste Premier-League-Heimniederlage von Newcastle United seit Ende September nicht verhindern können. Gegen den Tabellendritten Aston Villa unterlag der englische Fußball-Erstligist im St. James' Park 0:2 (0:1). Der frühere Leverkusener Emiliano Buendia (19. Minute) und Ollie Watkins (88.) trafen für die Gäste.

DFB-Stürmer Woltemade durfte erst ab der 62. Minute mitwirken, hatte aber keine entscheidenden Aktionen mehr. In der Tabelle bleibt Newcastle mit 33 Punkten weiter im Mittelfeld hängen. Aston Villa zog nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Manchester City (beide 46) gleich.