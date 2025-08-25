Coswig/MZ. - Auch die Fußball-Landesklasse startet furios in die neue Saison. Dafür ist vor allem Coswig verantwortlich. Die Elf liegt zur Pause 0:3 im Heimspiel gegen Pouch-Rösa zurück und startet in der Halbzeit zwei eine furiose Aufholjagd, die in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Happy-End führt. Die Tore erzielen vor 85 Zuschauern 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 und 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (42., 45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.) und 3:3 Tim Schölzel (90.+3). Die Gastgeber liegen sich nach dem Schlusspfiff nach einer kämpferischen zweiten Spielhälfte in den Armen und feiern den Zähler wie einen Sieg. „Wir haben in der Pause einen Superdrink genommen“, scherzt der Coswiger Abteilungsleiter Rene Gommert. „Es gab eine ruhige und sachliche Ansprache und eine Umstellung. Und dann haben die Jungs zum Glück ihr wahres Gesicht gezeigt“, so der Coswiger Trainer Marco Tille. „Am Ende ist es ein glückliches, aber verdientes 3:3“, sagt Gommert.

