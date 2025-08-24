Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 11:0 (5:0) fegte das Team des VfB 1906 Sangerhausen den FSV Barleben 1911 am Sonntag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. 11:0 (5:0) in Sangerhausen: Ganze elf Bälle hat das Team von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Barleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Sixten-Conner Bärwolf traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Theo Schremmer den Ball ins Netz (20.).

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Tim Lange den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 11:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (67. Schweigert), Grenzebach (59. Schoder), Lange, Bühling, Ehrich (55. Nicolai), Halle, Buchhorn, Ruppe (52. Pfaff), Bärwolf, Schütz (69. Zarkua)

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Müller (61. Winter), Leon (55. Wosahlo), Meyer, Schröter, Teubner (61. Altergott), Hoffmann, Korbginski, Resch, Günther

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47