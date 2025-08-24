Der SV Einheit Bernburg errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 50 Zuschauern einen klaren 5:3 (4:1)-Sieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tyler Kumbu (21.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das Bernburger Team konnte weiter vorlegen und erlangte die Führung. Linus Rothmann traf in der 29. Spielminute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Alexander Michl traf in Spielminute 46. Der SV Einheit Bernburg e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hein traf in der 61. Spielminute noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Linus Gebauer den Ball über die Torlinie bugsierte (62.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Halberstädter aber nicht mehr aufholen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Köhler, Kohl, Krug, Zavatta, Kersten, Kommritz, Kumbu, Lorenz, Rothmann, Münzer

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Richter, Henning, Holstein, Herbst, Hotopp, Roßmann, Hartmann, Michl, Camara

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50