Die SG Dessau/Kochstedt hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 0:3 (0:2).

Dessau-Roßlau/MTU. Das Spiel zwischen Dessau und Stendal ist mit einer klaren 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb (28.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Volodymyr Bordizhenko den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

SG Dessau/Kochstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 45+2

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Pause konnte Wolff (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Dessauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Haseloff, Täubrecht (50. Panzer), Dujakovic, Becker, Spielau, Krieg, Fülla, Seidler (35. Alhamwi), Hajowsky (63. Khan), Saalmann (82. Karbath)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Wolff, Vinzelberg, Mohamed, Stoll, Lauck, Korbani (31. Lohmann), Lagemann (80. Salem Merso), Völzke, Bordizhenko (61. Paschke)

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31