Der MTV 1887 Welsleben errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Welsleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Till Hensel für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tristan Marx den Ball ins Netz (28.).

Gleichstand. Die JSG Mittelelbe konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jeremy Opitz traf in der 52. Spielminute. Die Welsleber blieben ihnen auf den Fersen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Hellige, F. Brych, Marx, N. Brych, Löbel, Richter, Mackus, Filax, Al-Alwan, Raschek

JSG Mittelelbe: Schmidt – Tuchen, Tuchen, Grunewald, Müller, Hensel, Rudolph, Maltritz, Fraaß, Schmidt, Kunze

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40