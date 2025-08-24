Dem SV Einheit Bernburg gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 5:3 (4:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bernburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (4:1).

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tyler Kumbu (21.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg Kopf an Kopf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann schoss und traf in Minute 29, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Alexander Michl schoss und traf in Minute 46. Brenzlich wurde es für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:2 aus. Hein schoss und traf in der 61. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Schon eine Minute darauf konnte Linus Gebauer (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Zavatta, Rothmann, Kumbu, Kersten, Kommritz, Köhler, Krug, Lorenz, Münzer

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hotopp, Holstein, Richter, Henning, Natow, Camara, Herbst, Michl, Hartmann, Roßmann

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50