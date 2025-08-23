Der MTV 1887 Welsleben erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz traf in Spielminute 52. Die Welsleber nahmen aber nochmal Anlauf. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Marx, F. Brych, Löbel, Mackus, Raschek, N. Brych, Richter, Filax, Hellige, Al-Alwan

JSG Mittelelbe: Schmidt – Kunze, Maltritz, Rudolph, Schmidt, Tuchen, Tuchen, Grunewald, Fraaß, Müller, Hensel

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40