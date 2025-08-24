Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 11:0 (5:0).

Sangerhausen/MTU. 11:0 (5:0) in Sangerhausen: Ganze elf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Barleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Sixten-Conner Bärwolf (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Theo Schremmer der Torschütze (20.).

20. Minute: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Tim Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 11:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (67. Schweigert), Bärwolf, Bühling, Grenzebach (59. Schoder), Lange, Buchhorn, Ehrich (55. Nicolai), Ruppe (52. Pfaff), Schütz (69. Zarkua), Halle

FSV Barleben 1911: Alexander – Leon (55. Wosahlo), Müller (61. Winter), Resch, Schröter, Fromme, Hoffmann, Günther, Korbginski, Meyer, Teubner (61. Altergott)

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47