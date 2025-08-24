Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Einheit Bernburg vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (4:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II freuen.

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tyler Kumbu (21.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Alexander Michl traf in Minute 46. Der SV Einheit Bernburg e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hein versenkte den Ball in Spielminute 61 ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute darauf konnte Linus Gebauer (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Einheit Bernburg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kommritz, Kumbu, Kohl, Kersten, Zavatta, Köhler, Lorenz, Münzer, Rothmann, Krug

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Hotopp, Camara, Roßmann, Holstein, Henning, Herbst, Natow, Michl, Hartmann

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50